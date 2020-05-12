Усі розділи
Укр / Рус

Більше 1,5 млн людей вилікувались від коронавірусу

Вівторок, 12 травня 2020, 05:25

Із 4 мільйонів 253 тисячів випадків зараження коронавірусом вилікувались вже 1 мільйон 527 тисяч хворих, померли – 287 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Лідером за кількістю зареєстрованих випадків інфікування є Сполучені Штати. Там захворіли 1 мільйон 385 тисяч осіб, із яких померли майже 82 тисячі та 262 тисячі вилікувались.

В Іспанії захворіли 268 тисяч, із яких померли понад 26 тисяч та одужали майже 178 тисяч. 

У Великій Британії зафіксували 223 тисячі випадків. Загинули від ускладнень – понад 32 тисячі хворих. 

Росія майже зрівнялася із Великою Британією за кількістю зареєстрованих випадків – понад 221 тисячі інфікувань. Водночас, за офіційною статистикою, там померли 2009 осіб.

За останню добу найбільше нових випадків виявили у Сполучених Штатах – більше 18 тисяч. У Росії за цей час підтвердили 11,6 тисяч інфікувань, у Бразилії – 6,4 тисяч, У Великій Британії – 3,8 тисяч, в Індії – 3,6 тисяч, в Іспанії – майже 3,5 тисяч, у Саудівській Аравії – майже 2 тисячі.

Найбільше смертей за добу також зареєстрували у Штатах – 1008 жертв. У Бразилії за цей період померли 502 людини, у Франції – 263, у Великій Британії – 210, в Італії – 179, в Іспанії – 123, у Мексиці – 112.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі

Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів

Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план

РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

відео, фотоУ РФ сотні військових заразилися коронавірусом на репетиціях параду – РосЗМІ

Усі головні новини...
коронавірус
На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом
Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу
На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 
Останні новини
05:25
Більше 1,5 млн людей вилікувались від коронавірусу
04:22
На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом
03:19
Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу
02:27
У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники
01:40
На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 
01:08
У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб
00:19
Число хворих на COVID-19 у Рівненській області зросло на 17 осіб
23:59
мапаСиноптик показала холодний фронт, який несе в Україну дощі
23:28
В Італії пацієнтів з коронавірусом у реанімації поменшало в 4 рази
23:07
Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!