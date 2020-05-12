Більше 1,5 млн людей вилікувались від коронавірусу

Із 4 мільйонів 253 тисячів випадків зараження коронавірусом вилікувались вже 1 мільйон 527 тисяч хворих, померли – 287 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Лідером за кількістю зареєстрованих випадків інфікування є Сполучені Штати. Там захворіли 1 мільйон 385 тисяч осіб, із яких померли майже 82 тисячі та 262 тисячі вилікувались.

В Іспанії захворіли 268 тисяч, із яких померли понад 26 тисяч та одужали майже 178 тисяч.

У Великій Британії зафіксували 223 тисячі випадків. Загинули від ускладнень – понад 32 тисячі хворих.

Росія майже зрівнялася із Великою Британією за кількістю зареєстрованих випадків – понад 221 тисячі інфікувань. Водночас, за офіційною статистикою, там померли 2009 осіб.

За останню добу найбільше нових випадків виявили у Сполучених Штатах – більше 18 тисяч. У Росії за цей час підтвердили 11,6 тисяч інфікувань, у Бразилії – 6,4 тисяч, У Великій Британії – 3,8 тисяч, в Індії – 3,6 тисяч, в Іспанії – майже 3,5 тисяч, у Саудівській Аравії – майже 2 тисячі.

Найбільше смертей за добу також зареєстрували у Штатах – 1008 жертв. У Бразилії за цей період померли 502 людини, у Франції – 263, у Великій Британії – 210, в Італії – 179, в Іспанії – 123, у Мексиці – 112.

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