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За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу

Понеділок, 11 травня 2020, 09:15
За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу
Укрінформ

В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, МОЗ

Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.

У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.

У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.

 

Пізніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу було проведено 5157 досліджень методом ПЛР. Це менше, ніж у попередні дні.

Серед 416 людей, у яких виявили коронавірус 10 травня – 27 дітей та 62 медпрацівника, госпіталізовано 132 особи.

Виявлені випадки коронавірусу по областях:

Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.

Що передувало: Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу за добу трималася на рівні більше 500. Так, за 9 травня було зафіксовано 522 нових випадки, 8 травня - 515, 7 травня - 504. 

Варто зазначити, що в неділю часто фіксується менше випадків коронавірусу, порівняно з іншими днями тижня. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус
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