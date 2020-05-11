В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, МОЗ

Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.

У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.

У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.

Пізніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу було проведено 5157 досліджень методом ПЛР. Це менше, ніж у попередні дні.

Серед 416 людей, у яких виявили коронавірус 10 травня – 27 дітей та 62 медпрацівника, госпіталізовано 132 особи.

Виявлені випадки коронавірусу по областях:

Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.

Що передувало: Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу за добу трималася на рівні більше 500. Так, за 9 травня було зафіксовано 522 нових випадки, 8 травня - 515, 7 травня - 504.

Варто зазначити, що в неділю часто фіксується менше випадків коронавірусу, порівняно з іншими днями тижня.

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