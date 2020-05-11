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Коронавірус в Україні: кількість випадків за добу знизилася

Понеділок, 11 травня 2020, 09:15
Укрінформ

В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО

Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.

У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.

У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.

Що передувало: Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу за добу трималася на рівні більше 500. Так, за 9 травня було зафіксовано 522 нових випадки, 8 травня - 515, 7 травня - 504. 

Варто зазначити, що в неділю часто фіксується менше випадків коронавірусу, порівняно з іншими днями тижня. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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