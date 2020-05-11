За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.
Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, МОЗ
Деталі: За добу від COVID-19 померло 17 осіб, одужало – 228.
У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань.
У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.
Найбільше летальних випадків (по 5) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще 3 смерті від коронавірусу зафіксовано на Харківщині.
Пізніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу було проведено 5157 досліджень методом ПЛР. Це менше, ніж у попередні дні.
Серед 416 людей, у яких виявили коронавірус 10 травня – 27 дітей та 62 медпрацівника, госпіталізовано 132 особи.
Виявлені випадки коронавірусу по областях:
Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.
Що передувало: Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу за добу трималася на рівні більше 500. Так, за 9 травня було зафіксовано 522 нових випадки, 8 травня - 515, 7 травня - 504.
Варто зазначити, що в неділю часто фіксується менше випадків коронавірусу, порівняно з іншими днями тижня.
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