Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ухані на коронавірус протестують всіх жителів – ЗМІ

Вівторок, 12 травня 2020, 06:30
В Ухані на коронавірус протестують всіх жителів – ЗМІ

Мешканців китайского міста Ухань, що раніше було епіцентром спалаху коронавірусу, планують протестувати на наявність захворювання. 

Джерело: Reuters із посиланням на власні джерела

Деталі: Тестування планують провести за 10 днів. Зазначається, що кожен район міста має презентувати власний план тестування. 

Офіційна влада міста не прокоментувала вказану інформацію.

Що передувало: Напередодні в Ухані виявили 5 випадків коронавірусу, хоча раніше повідомлялось про завершення епідемії у місті.

Українська правда
Теми: Китайкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: