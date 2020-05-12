В Ухані на коронавірус протестують всіх жителів – ЗМІ
Вівторок, 12 травня 2020, 06:30
Мешканців китайского міста Ухань, що раніше було епіцентром спалаху коронавірусу, планують протестувати на наявність захворювання.
Джерело: Reuters із посиланням на власні джерела
Деталі: Тестування планують провести за 10 днів. Зазначається, що кожен район міста має презентувати власний план тестування.
Офіційна влада міста не прокоментувала вказану інформацію.
Що передувало: Напередодні в Ухані виявили 5 випадків коронавірусу, хоча раніше повідомлялось про завершення епідемії у місті.
Українська правда