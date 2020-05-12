В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей – СМИ

Жителей китайского города Ухань, что раньше был эпицентром вспышки коронавируса, планируют протестировать на наличие заболевания.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Детали: Тестирование планируют провести за 10 дней. Отмечается, что каждый район города должен презентовать собственный план тестирования.

Официальные власти города не прокомментировала указанную информацию.

Что предшествовало: Накануне в Ухане обнаружили 5 случаев коронавируса, хотя ранее сообщалось о завершении эпидемии в городе.