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В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей – СМИ

Вторник, 12 мая 2020, 06:30
В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей – СМИ

Жителей китайского города Ухань, что раньше был эпицентром вспышки коронавируса, планируют протестировать на наличие заболевания.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Детали: Тестирование планируют провести за 10 дней. Отмечается, что каждый район города должен презентовать собственный план тестирования.

Официальные власти города не прокомментировала указанную информацию.

Что предшествовало: Накануне в Ухане обнаружили 5 случаев коронавируса, хотя ранее сообщалось о завершении эпидемии в городе.

Украинская правда
Темы: Китайкоронавирус
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