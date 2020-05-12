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Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки

Вівторок, 12 травня 2020, 09:06

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов по всій території України 12 травня, а 13 травня прогнозують нічні заморозки.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "Вдень 12 травня на більшій частині території країни грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий); у більшості районів Харківської, Луганської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Деталі: У Києві та області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах Київщини –  град (І рівень небезпечності, жовтий).  

 

Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 13 травня у Києві заморозки на ґрунті 0-2°, в області 0-5°.

Українська правда
Теми: погода


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