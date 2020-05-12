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Украину накроют дожди, а ночью прогнозируют заморозки

Вторник, 12 мая 2020, 09:06

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий по всей территории Украины 12 мая, а 13 мая прогнозируют ночные заморозки.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "Днем 12 мая на большей части территории страны грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый) в большинстве районов Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: В Киеве и области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в отдельных районах Киевщины – град (І уровень опасности, желтый).

 

Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая в Киеве заморозки на почве 0-2°, в области 0-5°.

Украинская правда
Темы: погода


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