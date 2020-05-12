COVID-19: за добу в Україні захворіли 375 осіб, із яких чверть – медики

За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 375 осіб, із них 22 дитини та 88 медичних працівників. Було госпіталізовано 116 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, більше з яких мали супутні захворювання. 85 пацієнтів одужали".

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