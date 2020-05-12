COVID-19: за добу в Україні захворіли 375 осіб, із яких чверть – медики

За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу, Центр громадського здоров’я України

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 375 осіб, із них 22 дитини та 88 медичних працівників. Було госпіталізовано 116 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, більше з яких мали супутні захворювання. 85 пацієнтів одужали".

Деталі: За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

На амбулаторному лікуванні – 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів знадобилося 211 особі, зокрема одній дитині та 19 медикам.

Усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР. За останню добу зроблено 5678 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Найбільша кількість виявлених 11 травня випадків – у Чернівецькій області (72), у Рівненській області (50) та у Києві (59).

Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. – 580 (309 одужали);

Волинська обл. – 496 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. – 748 (75 одужали);

Донецька обл. – 100 (20 одужали);

Житомирська обл. – 525 (54 одужали);

Закарпатська обл. – 748 (101 одужали);

Запорізька обл. – 331 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1133 (294 одужали);

м. Київ – 1930 (138 одужали);

Київська обл. – 1023 (173 одужали);

Кіровоградська обл. – 425 (243 одужали);

Луганська обл. – 42 (14 одужали);

Львівська обл. – 825 (158 одужали);

Миколаївська обл. – 225 (49 одужали);

Одеська обл. – 653 (39 одужали);

Полтавська обл. – 248 (112 одужали);

Рівненська обл. – 1028 (149 одужали);

Сумська обл. – 157 (74 одужали);

Тернопільська обл. – 1021 (362 одужали);

Харківська обл. – 623 (80 одужали);

Херсонська обл. – 162 (80 одужали);

Хмельницька обл. – 182 (53 одужали);

Черкаська обл. – 343 (147 одужали);

Чернівецька обл. – 2 396 (390 одужали);

Чернігівська обл. – 79 (15 одужали).