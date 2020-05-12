COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики

За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге, Центр общественного здоровья Украины

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Были госпитализированы 116 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, большая часть из которых имели сопутствующие заболевания. 85 пациентов выздоровели".

Детали: За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

На амбулаторном лечении – 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 211 людям, в том числе одному ребенку и 19 медикам.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР. За последние сутки сделано 5678 исследований методом полимеразной цепной реакции.

Наибольшее количество выявленных 11 мая случаев – в Черновицкой области (72), в Ровенской области (50) и в Киеве (59).

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 580 (309 выздоровели)

Волынская обл. – 496 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 748 (75 выздоровели)

Донецкая обл. – 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. – 525 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. – 748 (101 выздоровели)

Запорожская обл. – 331 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1133 (294 выздоровели)

м. Киев – 1930 (138 выздоровели)

Киевская обл. – 1023 (173 выздоровели)

Кировоградская обл. – 425 (243 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. – 825 (158 выздоровели)

Николаевская обл. – 225 (49 выздоровели)

Одесская обл. – 653 (39 выздоровели)

Полтавская обл. – 248 (112 выздоровели)

Ровенская обл. – 1028 (149 выздоровели)

Сумская обл. – 157 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1021 (362 выздоровели)

Харьковская обл. – 623 (80 выздоровели)

Херсонская обл. – 162 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 182 (53 выздоровели)

Черкасская обл. – 343 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2396 (390 выздоровели)

Черниговская обл. – 79 (15 выздоровели).