Все разделы
Укр / Рус

COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики

Вторник, 12 мая 2020, 09:10

За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Были госпитализированы 116 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, большая часть из которых имели сопутствующие заболевания. 85 пациентов выздоровели".

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики

"Слуга народа" до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы

Критическая ситуация: жесткий карантин на Буковине будет продолжаться

Путин придумал, как отблагодарить украинских силовиков-колаборантов в Крыму

Италия хочет легализовать сотни тысяч трудовых мигрантов

Супрун - Степанову: Обещанных врачам денег вы не найдете, но есть другой план

Все главные новости...
коронавирус
Эпидемия во Франции: количество умерших за сутки выросло до более 200
В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей – СМИ
Более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
Последние новости
09:22
Курс валют: гривня стабильна
09:10
COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики
09:06
Украину накроют дожди, а ночью прогнозируют заморозки
08:17
Эпидемия во Франции: количество умерших за сутки выросло до более 200
08:00
Главные новости понедельника и ночи: ослабление карантина, миллионы Тимошенко
07:49
"Слуга народа" до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы
07:17
Оккупанты на Донбассе вели огонь возле Павлополя и Авдеевки – ООС
07:10
Одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах стал Илья Павлюк – источники
06:30
В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей – СМИ
05:25
Более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
Все новости...