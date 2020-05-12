COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики

За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Были госпитализированы 116 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, большая часть из которых имели сопутствующие заболевания. 85 пациентов выздоровели".

Дополняется...