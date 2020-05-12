Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія скасовує "масковий режим" надворі з кінця травня

Вівторок, 12 травня 2020, 10:21
Чехія скасовує масковий режим надворі з кінця травня

У кінці травня Чехія скасує "масковий режим" на відкритому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

З 25 травня Чехія скасує зобов’язання для громадян носити маски надворі, за умови, що вони дотримуються дистанції у 2 метри з іншими людьми.

"На цьому перехідному етапі, ми говоримо про ситуацію, коли людина вийшла прогулятися наодинці і близько до неї нікого немає", уточнив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Водночас, це не поширюється на зустрічі групи людей, які не проживають разом.

Також маски залишаться обов’язковими у громадських місцях, що розташовані в приміщеннях, таксі та громадському транспорті.

Нагадаємо, вчора у Чехії почався наступний етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу: відкрилися літні майданчики ресторанів, торгові центри, кінотеатри, музеї, бібліотеки. Дозволили зібрання за участі до 100 людей. Частково відновилося міжнародне пасажирське сполучення.

Останні 10 днів щоденна кількість нових випадків коронавірусу в країні не перевищувала 100.

Чехія стала першою країною Європи, яка запровадила "масковий режим" - там це зробили 19 березня. Детальніше про підхід Чехії читайте у публікації: Маски як нова національна ідея: як Чехія дійшла до виходу з жорсткого карантину.

Теми: карантинкоронавірусЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: