Чехія скасовує "масковий режим" надворі з кінця травня
У кінці травня Чехія скасує "масковий режим" на відкритому повітрі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
З 25 травня Чехія скасує зобов’язання для громадян носити маски надворі, за умови, що вони дотримуються дистанції у 2 метри з іншими людьми.
"На цьому перехідному етапі, ми говоримо про ситуацію, коли людина вийшла прогулятися наодинці і близько до неї нікого немає", уточнив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.
Водночас, це не поширюється на зустрічі групи людей, які не проживають разом.
Також маски залишаться обов’язковими у громадських місцях, що розташовані в приміщеннях, таксі та громадському транспорті.
Нагадаємо, вчора у Чехії почався наступний етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу: відкрилися літні майданчики ресторанів, торгові центри, кінотеатри, музеї, бібліотеки. Дозволили зібрання за участі до 100 людей. Частково відновилося міжнародне пасажирське сполучення.
Останні 10 днів щоденна кількість нових випадків коронавірусу в країні не перевищувала 100.
Чехія стала першою країною Європи, яка запровадила "масковий режим" - там це зробили 19 березня. Детальніше про підхід Чехії читайте у публікації: Маски як нова національна ідея: як Чехія дійшла до виходу з жорсткого карантину.