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Чехия отменяет масочный режим на улице с конца мая

Вторник, 12 мая 2020, 10:21
Чехия отменяет масочный режим на улице с конца мая

В конце мая Чехия отменит масочный режим на открытом воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

С 25 мая Чехия отменит обязательства для граждан носить маски на улице, при условии, что они соблюдают дистанцию ​​в 2 метра с другими людьми.

"На этом переходном этапе, мы говорим о ситуации, когда человек вышел прогуляться в одиночестве и возле него никого нет", - уточнил министр здравоохранения Адам Войтех.

В то же время, это не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе.

Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.

Напомним, вчера в Чехии начался следующий этап ослабления карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса: открылись летние площадки ресторанов, торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Разрешены собрания с участием до 100 человек. Частично возобновилось международное пассажирское сообщение.

Последние 10 дней ежедневное количество новых случаев коронавируса в стране не превышало 100.

Чехия стала первой страной Европы, которая ввела масочный режим - там это сделали 19 марта. Подробнее о подходе Чехии читайте в публикации: Маски как новая национальная идея: как Чехия дошла до выхода из жесткого карантина.

Темы: карантинкоронавирусЧехия
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