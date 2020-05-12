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Коронавірус збільшив масштаб проблем, які дісталися Зеленському – Костюк

Вівторок, 12 травня 2020, 11:05

Епідемія коронавірусу серйозно змінила життя країни і збільшила масштаб проблем, які дісталися Володимиру Зеленському з початку його президентства.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Дійсно, цей майже рік розділився на дві частини. Змінилося все повністю. Ти живеш в певному ритмі, щось плануєш, йде робота - в Офісі президента, парламенті, в міністерствах, намічені завдання та терміни. І в якусь мить все це перевертається з ніг на голову, в тому числі, з тим же фінансуванням. Тут важливо в черговий раз підкреслити - ряд речей не скорочуються повністю. Стабілізаційний фонд - це тимчасова історія на період коронавірусу".

Деталі: За його словами, Зеленський і його команда прийшла до влади не в умовній Швеції або Данії, а отримали не ідеальну, корумповану систему, яка активно чинить опір будь-яким змінам, а з настанням "коронавірусу" масштаб цих проблем і завдань збільшився.

При цьому він зазначив, що ряд проектів зі зміни України тривають, незважаючи на пандемію, як, наприклад, "Велике будівництво".

Теми: коронавірусЗеленськийОфіс президентаАндрій Єрмак


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