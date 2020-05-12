Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые изначально достались Зеленскому – Костюк

Эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь страны и увеличила масштаб проблем, которые достались Владимиру Зеленскому с начала его президентства.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Действительно, этот почти год разделился на две части. Поменялось всё полностью. Ты живешь в определенном ритме, что-то планируешь, идет работа – в Офисе президента, парламенте, в министерствах, намечены задачи и сроки. И в какой-то миг всё это переворачивается с ног на голову. В том числе, по тому же финансированию. Тут важно в очередной раз подчеркнуть – ряд вещей не сокращаются полностью. Стабилизационный фонд – это временная история на период коронавируса".

Детали: По его словам, Зеленский и его команда пришла к власти не в условной Швеции или Дании, а получили не идеальную, коррумпированную систему, которая активно сопротивляется любым изменениям, а с наступлением "времени коронавируса" масштаб этих проблем и задач увеличился.

При этом он отметил, что ряд проектов по изменению Украины продолжаются, несмотря на пандемию, как, например, "Большая стройка".