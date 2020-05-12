Іспанія вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

Мандрівники, які приїжджають до Іспанії з-за кордону, повинні будуть проходити карантин протягом 14 днів після прибуття.

Відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я Іспанії опублікований у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні.

Виходити можна тільки у певних випадках, таких як придбання їжі, ліків або випадки форс-мажорних ситуацій. Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов'язковим.

Рішення набере чинності 15 травня і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан, який був оголошений у середині березня та продовжувався вже чотири рази.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ ухвалило рішення відновити контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах, і тільки іспанцям, жителям Іспанії, транскордонним працівникам, дипломатам буде дозволений в’їзд.

Нагадаємо, кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися. За останню добу померли 123 хворих – ще на 20 менше, ніж 143 у неділю, що було рекордно низьким показником з 18 березня.

4 травня в Іспанії почалася так звана "нульова фаза" скасування карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини, перукарні (за попереднім записом), ресторанам дозволили продавати їжу з собою.