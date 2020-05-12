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Испания вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы

Вторник, 12 мая 2020, 11:31

Путешественники, которые приезжают в Испанию из-за рубежа, должны будут проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Испании опубликован во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Любой человек из другой страны после приезда в Испанию должен оставаться у себя дома или в гостинице две недели.

Выходить можно только в определенных случаях, таких как приобретение пищи, лекарств или в форс-мажорных ситуациях. При выходе из помещения ношение маски будет обязательным.

Решение вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет чрезвычайное положение, был объявлен в середине марта и продолжался уже четыре раза.

В свою очередь, Министерство внутренних дел приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах и только испанцам, жителям Испании, трансграничным работникам, дипломатам будет разрешен въезд.

Напомним, количество новых больных и умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться. За последние сутки умерли 123 больных - еще на 20 меньше, чем 143 в воскресенье, что было рекордно низким показателем с 18 марта.

4 мая в Испании началась так называемая "нулевая фаза" отмена карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду с собой.

Темы: ИспанияЕвропа
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