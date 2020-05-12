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За час карантину Франція втратила близько 6% ВВП

Вівторок, 12 травня 2020, 11:55

Майже 2 місяці жорсткого карантину будуть коштувати Франції близько 6% ВВП за 2020 рік.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, такі попередні оцінки озвучив очільник Банку Франції.

За словами голови Банку Франції Вільруа де Гало, внаслідок карантинних обмежень економіка Франції вратить близько 6% ВВП.

"Ці два місяці коштували нам близько 6% річного зростання. Втрати для показників року в цілому будуть ще більшими, тому що на етапі відновлення роботи економічна активність залишається частковою", - розповів він в ефірі France Inter.

За попередніми оцінками банку, у квітні через коронавірусні обмеження економічна активність в країні знизилася на близько 27%. Водночас, це все ж трохи більше, ніж у березні.  

За результатами опитування, яке провів банк серед керівників підприємств, у травні-червні вони очікують часткового відновлення діяльності.

Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.

Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%, і після цього зростання на 6,25% у 2021 році.

Нагадаємо, вчора Франція розпочала масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах. 

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня

Читайте також: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.

Теми: ФранціяВВП


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