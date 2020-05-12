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За время карантина Франция потеряла около 6% ВВП

Вторник, 12 мая 2020, 11:55

Почти два месяца жесткого карантина будут стоить Франции около 6% ВВП 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, такие предварительные оценки озвучил глава Банка Франции.

По словам главы Банка Франции Вильруа де Гало, вследствие карантина экономика Франции потеряет около 6% ВВП.

"Эти два месяца стоили нам около 6% годового роста. Потери для показателей года в целом будут еще больше, так как на этапе восстановления работы экономическая активность остается частичной", - рассказал он в эфире France Inter.

По предварительным оценкам банка, в апреле из-за карантинных ограничений экономическая активность в стране снизилась на около 27%. В то же время это все же немного больше, чем в марте.

По результатам опроса, проведенного банком среди руководителей предприятий, в мае-июне они ожидают частичного восстановления деятельности.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.

Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%, и после этого рост на 6,25% в 2021 году.

Напомним, вчера Франция начала масштабное ослабление ограничений после почти двух месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах.

В то же время чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.

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Темы: ФранцияВВП
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