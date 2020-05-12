У російській лікарні для хворих COVID-19 пожежа: загинули 5 людей на ШВЛ

У російському Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія, яка приймає заражених коронавірусом, сталася пожежа, у результаті якої загинули 5 осіб.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "У результаті події загинули п'ять пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. Жертвами пожежі стали четверо чоловіків і жінка у віці від 59 до 67 років".

Деталі: Водночас прокурор Павло Данилов уточнив, що експерти поки не можуть однозначно сказати, що всі п'ятеро загинули через пожежу. Один з пацієнтів лежав в сусідній палаті, тому зараз причина його смерті встановлюється.

За даними джерела видання в медичних службах, усі загиблі були заражені коронавірусом і перебували у важкому стані.

Фото tvc.ru

Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації. Площа займання склала 10 кв. м.

З будівлі евакуювали 150 осіб.

Фото tvc.ru

За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ або його несправність. При цьому наголошується, що апарат був новим, його встановили лише на початку травня.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом пожежі.