У російській лікарні для хворих COVID-19 пожежа: загинули 5 людей на ШВЛ
У російському Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія, яка приймає заражених коронавірусом, сталася пожежа, у результаті якої загинули 5 осіб.
Джерело: ТАСС
Дослівно: "У результаті події загинули п'ять пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. Жертвами пожежі стали четверо чоловіків і жінка у віці від 59 до 67 років".
Деталі: Водночас прокурор Павло Данилов уточнив, що експерти поки не можуть однозначно сказати, що всі п'ятеро загинули через пожежу. Один з пацієнтів лежав в сусідній палаті, тому зараз причина його смерті встановлюється.
За даними джерела видання в медичних службах, усі загиблі були заражені коронавірусом і перебували у важкому стані.
Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації. Площа займання склала 10 кв. м.
З будівлі евакуювали 150 осіб.
За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ або його несправність. При цьому наголошується, що апарат був новим, його встановили лише на початку травня.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом пожежі.