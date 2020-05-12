Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У російській лікарні для хворих COVID-19 пожежа: загинули 5 людей на ШВЛ

Вівторок, 12 травня 2020, 12:04
У російській лікарні для хворих COVID-19 пожежа: загинули 5 людей на ШВЛ
ФОТО TVC.RU

У російському Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія, яка приймає заражених коронавірусом, сталася пожежа, у результаті якої загинули 5 осіб.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "У результаті події загинули п'ять пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. Жертвами пожежі стали четверо чоловіків і жінка у віці від 59 до 67 років".

Деталі: Водночас прокурор Павло Данилов уточнив, що експерти поки не можуть однозначно сказати, що всі п'ятеро загинули через пожежу. Один з пацієнтів лежав в сусідній палаті, тому зараз причина його смерті встановлюється. 

За даними джерела видання в медичних службах, усі загиблі були заражені коронавірусом і перебували у важкому стані. 

 
Фото tvc.ru

Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації. Площа займання склала 10 кв. м.

З будівлі евакуювали 150 осіб. 

 
Фото tvc.ru

За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ або його несправність. При цьому наголошується, що апарат був новим, його встановили лише на початку травня.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом пожежі.

Теми: Росіяпожежакоронавірусжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: