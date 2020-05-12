В российской больнице для больных COVID-19 пожар: погибли 5 людей на ИВЛ
В российском Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, которая принимает зараженных коронавирусом, произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек.
Источник: ТАСС
Дословно: "В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. Жертвами пожара стали четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет".
Детали: В то же время прокурор Павел Данилов уточнил, что эксперты пока не могут однозначно сказать, что все пятеро погибли из-за пожара. Один из пациентов лежал в соседней палате, поэтому сейчас причина его смерти устанавливается.
По данным источника издания в медицинских службах, все погибшие были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии.
Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
Из здания эвакуировали 150 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом отмечается, что аппарат был новым, его установили только в начале мая.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара.