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В российской больнице для больных COVID-19 пожар: погибли 5 людей на ИВЛ

Вторник, 12 мая 2020, 12:04
ФОТО TVC.RU

В российском Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, которая принимает зараженных коронавирусом, произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек.

Источник: ТАСС

Дословно: "В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.  Жертвами пожара стали четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет".

Детали: В то же время прокурор Павел Данилов уточнил, что эксперты пока не могут однозначно сказать, что все пятеро погибли из-за пожара. Один из пациентов лежал в соседней палате, поэтому сейчас причина его смерти устанавливается.

По данным источника издания в медицинских службах, все погибшие были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии. 

 
Фото tvc.ru

Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Из здания эвакуировали 150 человек. 

 
Фото tvc.ru

​​​​​По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом отмечается, что аппарат был новым, его установили только в начале мая.

​Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара.

    

Темы: Росcияпожаркоронавирусжертвы


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