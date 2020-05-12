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У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина

Вівторок, 12 травня 2020, 12:07
У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина

За минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус у 59 киян, серед інфікованих - 14 медиків і немовля.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 людей. Один випадок – на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили в 14 медпрацівників".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій всього три місяці. 22 чоловіка від 25 до 82 років, а також – троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

За словам Кличка, лідерами за кількістю виявлених хворих за минулу добу стали: Дарницький район, де підтвердили 11 випадків, Дніпровський та Оболонський райони – по 8 випадків.

 

Загалом на сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 38 людей померли.

Кличко каже, що за минулі вихідні Київський міський лабораторний центр України дослідив 2 242 зразки біоматеріалів для проведення ПЛР-тестів.

За весь період центр дослідив майже 16 тисяч ПЛР-тестів. Загалом у Києві досліджено 35,5 тисяч тестів на коронавірус.

Він також повідомив, що мобільні бригади медиків за ці вихідні виїхали та відібрали 367 зразків на ПЛР-тести у людей з підозрою на коронавірус. Загалом у Києві протестовано тільки мобільними бригадами понад 9 тисяч мешканців столиці

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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