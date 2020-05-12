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В Киеве коронавирусом заболел 3-месячный ребенок

Вторник, 12 мая 2020, 12:07
В Киеве коронавирусом заболел 3-месячный ребенок

За минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом у 59 киевлян, среди инфицированных - 14 медиков и младенец.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников".

Детали: Среди заболевших 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

 

По словам Кличко, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

 

Всего на данный момент в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 человек умерли.

Кличко говорит, что за прошедшие выходные Киевский городской лабораторный центр Украины исследовал 2242 образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35500 тестов на коронавирус.

Он также сообщил, что мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали 367 образцов на ПЦР-тесты у людей с подозрением на коронавирус. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9 тысяч жителей столицы

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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