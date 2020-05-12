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Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на "не улюблену" роботу

Вівторок, 12 травня 2020, 13:04

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вакансій у країні достатньо, а люди, які втратили роботу через ситуацію з коронавірусом, можуть зайнятися і "неприйнятною" роботою.

Джерело: Лукашенко на нараді з членами уряду і своєї адміністрації, цитує державної інформагентство Белта

Деталі: За словами президента, влада підтримуватиме тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. У той же час, зазначив він, якщо людина втратила роботу або ж у неїнемає на сьогоднішній день якийсь прийнятної роботи, то вакансій досить, в тому числі в столиці Білорусі Мінську.

Пряма мова: "І цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену для неї".

Додатково: Лукашенко заявив, що в Білорусі був обраний такий метод боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, щоб "при збереженні життя і здоров'я людей продовжувати і економічну діяльність в державі".

Пряма мова: "Ми ж не закривали жодне виробництво, жоден ресторан, жоден кінотеатр - ми взагалі нічого не закривали і нікого не обмежували. Ми просто попередили людей: бережіть себе".

Нагадаємо: Загальна кількість тих, що заразилися коронавірусом у Білорусі, перевищила 23 тисячі людей, за офіційними даними на 11 травня померли 135 осіб.

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Теми: Білоруськоронавірус


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