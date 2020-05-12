Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на "нелюбу" роботу

Вівторок, 12 травня 2020, 13:04
Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на нелюбу роботу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вакансій у країні достатньо, а люди, які втратили роботу через ситуацію з коронавірусом, можуть зайнятися і "неприйнятною" роботою.

Джерело: Лукашенко на нараді з членами уряду і своєї адміністрації, цитує державної інформагентство Белта

Деталі: За словами президента, влада підтримуватиме тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. У той же час, зазначив він, якщо людина втратила роботу або ж у неїнемає на сьогоднішній день якийсь прийнятної роботи, то вакансій досить, в тому числі в столиці Білорусі Мінську.

Пряма мова: "І цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену для неї".

Додатково: Лукашенко заявив, що в Білорусі був обраний такий метод боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, щоб "при збереженні життя і здоров'я людей продовжувати і економічну діяльність в державі".

Пряма мова: "Ми ж не закривали жодне виробництво, жоден ресторан, жоден кінотеатр - ми взагалі нічого не закривали і нікого не обмежували. Ми просто попередили людей: бережіть себе".

Нагадаємо: Загальна кількість тих, що заразилися коронавірусом у Білорусі, перевищила 23 тисячі людей, за офіційними даними на 11 травня померли 135 осіб.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: Білоруськоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: