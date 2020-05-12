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Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "нелюбимую" работу

Вторник, 12 мая 2020, 13:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, ну а потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом могут заняться и "неприемлемой" работой.

Источник: Лукашенко на совещании с членами правительства и своей администрации, цитирует государственной информагентство Белта

Детали: По словам президента, власти будут поддерживать тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. В то же время, отметил он, если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в столице Беларуси Минске.

Прямая речь: "И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им".

Дополнительно: Лукашенко заявил, что в Беларуси был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы "при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в государстве".

Прямая речь: "Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя".

Напомним: Общее число заразившихся коронавирусом в Беларуси превысило 23 тысячи людей, по официальным данным на 11 мая умерли 135 человек.

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Темы: Беларуськоронавирус


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