Можна говорити про пом’якшення карантину – Зеленський
На думку президента Володимира Зеленського, нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину.
Джерело: щоденна нарада щодо протидії коронавірусу, Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу".
Деталі: У нараді під головуванням Зеленського взяли участь представники Кабміну та правоохоронних органів.
У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
На нараді також обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.
Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.
Нагадаємо:
- Станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.