На думку президента Володимира Зеленського, нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину.

Джерело: щоденна нарада щодо протидії коронавірусу, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу".

Деталі: У нараді під головуванням Зеленського взяли участь представники Кабміну та правоохоронних органів.

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.

На нараді також обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

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