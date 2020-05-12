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Нинішні показники дозволяють говорити про пом’якшення карантину – Зеленський

Вівторок, 12 травня 2020, 13:13

На думку президента Володимира Зеленського, нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину.

Джерело: щоденна нарада щодо протидії коронавірусу, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу".

Деталі: У нараді під головуванням Зеленського взяли участь представники Кабміну та правоохоронних органів.

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.

На нараді також обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

Нагадаємо:

  • Станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Українська правда


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