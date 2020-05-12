Можно говорить о смягчении карантина – Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассмотреть будущие этапы смягчения карантина.
Источник: ежедневное совещание по противодействию коронавирусу, Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса".
Детали: В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов.
В министерстве здравоохранения сообщили, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.
На совещании также обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.
Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.
Напомним:
- По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16 тыс. 23 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.