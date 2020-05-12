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Заступник голови ОП розповів, що у Голобородька від Зеленського, і чому президент не їздить на велосипеді

Вівторок, 12 травня 2020, 13:39
Заступник голови ОП розповів, що у Голобородька від Зеленського, і чому президент не їздить на велосипеді

Один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк каже, що кінообраз вигаданого президента Василя Голобородька формувався від життєвих принципів самого Володимира Зеленського, а сам серіал не варто примітивізувати і спрощувати.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Знаєте, часто, дуже добрі люди в кіно просто геніально грають лиходіїв. Але в зворотну сторону - це не працює. Неможливо щиро сподобатися мільйонам глядачів, якщо ти сам по собі людина з гнилизною. Глядач дуже відчуває фальш. І героя Голобородька так люблять, він переконливий, бо не грає загострене почуття справедливості і бажання змінити країну, а живе цим. Це те, що є у Володимира Зеленського, і було перенесено на екран і розказано кіномовою ".

Деталі: Костюк переконаний, що Зеленський зберіг у реальності базовий посил образу Голобородька, що "може залишатися людиною і не втрачати зв'язок з реальністю, дійсно щиро намагатися зробити краще своїй країні та її громадянам".

При цьому заступник керівника ОП вказав, що в кіно і в житті є споконвічно різні стартові позиції кіногероя Василя Голобородька і реальної людини Володимира Зеленського, і не потрібно буквально, в усьому, переносити кінообраз на реальне життя.

Так, Костюк пояснив, що президент Зеленський не може їздити на велосипеді, тому що його охорона несе кримінальну відповідальність за життя і безпеку глави держави, а Голобородько в серіалі "Слуга народу", мовляв, і не їздив на велосипеді - це був лише кліп в титрах.

За його словами, в "Слузі народу" було показано бачення і відчуття авторами серіалу процесів, які відбуваються в країні і суспільстві, тому, на його думку, це і знайшло такий відгук у людей в Україні.

Пряма мова: "Багато людей марно примитивізують цю історію. Кажуть, що ось, народ вибрав Зеленського, тому що їм показали казочку про те, як чесний учитель історії прийшов і зробив країну-рай. А насправді ні. Там же показані всі труднощі . "Країна-рай" - це тільки самий фінал. А до цього у нього постійно щось не виходило, система опиралася, в країні на екрані була дуже непроста ситуація".

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленський
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