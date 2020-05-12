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Замглавы ОП рассказал, что у Голобородько от Зеленского, и почему президент не ездит на велосипеде

Вторник, 12 мая 2020, 13:39

Один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк говорит, что кинообраз выдуманного президента Василия Голобородько формировался от жизненных принципов Владимира Зеленского, а сам сериал не стоит примитивизировать и упрощать.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Знаете, зачастую, очень светлые и добрые люди в кино просто гениально играют злодеев. Но в обратную сторону – это не работает. Невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой. Зритель очень чувствует фальшь. И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, и было перенесено на экран и рассказано кино-языком".

Детали: Костюк убежден, что Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа Голобородько, что "может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, действительно искренне стараться сделать лучше своей стране и ее гражданам".

При этом замруководителя ОП указал, что в кино и в жизни есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально, во всём, переносить кинообраз на реальную жизнь.

Так, Костюк пояснил, что президент Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства, а Голобородько в сериале "Слуга народа" и не ездил на велосипеде – это был лишь клип в титрах.

По его словам, в "Слуге народа" было показано видение и ощущение авторами сериала процессов, которые происходят в стране и обществе, поэтому, по его мнению, это и имело такой отклик у людей в Украине.

Прямая речь: "Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришёл и сделал страну-рай. А на самом деле нет. Там же показаны все трудности. "Страна-рай" – это только самый финал. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация".

Темы: Зеленский


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