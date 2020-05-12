Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади

Вівторок, 12 травня 2020, 13:56
До України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади
фото Альона Мазуренко

У середу, 13 травня, в Україні переважатиме суха погода, а температура повітря вдень прогріється до 17 градусів тепла, вночі – можливі заморозки.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Атмосферний холодний фронт зараз - в Україні. 13-го травня, фронт з України піде, а на його місце підсунеться антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода".

Деталі: За словами Діденко, температура повітря у середу буде невисокою - тилова частина холодного атмосферного фронту.

Найближчої ночі на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.

 

У середу вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.

У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Вночі у столиці буде +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.

14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: