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До України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади

Вівторок, 12 травня 2020, 13:56
фото Альона Мазуренко

У середу, 13 травня, в Україні переважатиме суха погода, а температура повітря вдень прогріється до 17 градусів тепла, вночі – можливі заморозки.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Атмосферний холодний фронт зараз - в Україні. 13-го травня, фронт з України піде, а на його місце підсунеться антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода".

Деталі: За словами Діденко, температура повітря у середу буде невисокою - тилова частина холодного атмосферного фронту.

Найближчої ночі на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.

 

У середу вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.

У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Вночі у столиці буде +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.

14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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