Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину движется антициклон, который ненадолго прогонит осадки

Вторник, 12 мая 2020, 13:56
В Украину движется антициклон, который ненадолго прогонит осадки
фото Алена Мазуренко

В среду, 13 мая, в Украине будет преобладать сухая погода, а температура воздуха днем ​​прогреется до 17 градусов тепла, ночью - возможны заморозки.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Атмосферный холодный фронт сейчас - в Украине. 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место движется антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в среду будет невысокой. Ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков.

В среду днем ​​температура воздуха в Украине составит +12+17 градусов.

 

В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков. Ночью в столице будет +2+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: