В Украину движется антициклон, который ненадолго прогонит осадки

В среду, 13 мая, в Украине будет преобладать сухая погода, а температура воздуха днем ​​прогреется до 17 градусов тепла, ночью - возможны заморозки.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Атмосферный холодный фронт сейчас - в Украине. 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место движется антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в среду будет невысокой. Ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков.

В среду днем ​​температура воздуха в Украине составит +12+17 градусов.

В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков. Ночью в столице будет +2+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов.