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На території військової частини знайшли мертвого військовослужбовця

Вівторок, 12 травня 2020, 14:26
На території військової частини знайшли мертвого військовослужбовця

На території елітної військової частини у Києві виявили тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову.

Джерело: Facebook-сторінка Військової служби правопорядку у Збройних силах

Дослівно: "11.05.20 близько 16.00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову".

Деталі: Відзначається, що на місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники нацполіції.

11 травня відомості за фактом загибелі військовослужбовця внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі триває слідство.

Військова частина А0139 - це 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу, елітне з'єднання у складі Збройних Сил України, яке підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил.

Вона розташована у Києві, за адресою проспект Перемоги 55/2.

Українська правда

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Теми: КиївЗбройні силиГенштаб
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