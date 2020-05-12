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На территории воинской части нашли мертвого военнослужащего

Вторник, 12 мая 2020, 14:26
На территории воинской части нашли мертвого военнослужащего

На территории элитной военной части в Киеве обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Источник: Facebook-страница Военной службы правопорядка в Вооруженных силах

Дословно: "11.05.20 около 16.00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову".

Детали: Отмечается, что на месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Нацполиции.

11 мая сведения по факту гибели военнослужащего внесли в Единый реестр досудебных расследований. Ведется следствие.

Воинская часть А0139 - это 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба, элитное соединение в составе Вооруженных Сил Украины, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил.

Она расположена в Киеве, по адресу проспект Победы 55/2.

Украинская правда

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Темы: КиевВооруженные силыГенштаб
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