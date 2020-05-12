Італія з 18 травня відкриває бари, ресторани і перукарні

Бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня в рамках поступового скасування карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Регіональним властям надано повноваження зняти обмеження для бізнесу, який спочатку мав відкритись з 1 червня.

Роздрібні торговці, музеї та бібліотеки також мають відкритись з 18 травня.

Цей крок, оголошений урядом у понеділок ввечері, відбувся після тиску з боку регіональних лідерів, яким було дозволено створити власний план відновлення економіки.

Перед відкриттям закладам необхідно вжити заходів безпеки, а ресторани повинні встановити відстань у два метри між столами.

Також вимагається щоденна дезинфекція приміщень, санітайзери у всіх ресторанах та обов'язкові маски і рукавички для офіціантів.

В уряді зазначили, що залишають за собою право втрутитися у ситуацію і знову обмежити роботу закладів у випадку нового зростання кількості інфекцій.

Нагадаємо, в Італії кількість людей у реанімаціях у зв’язку з коронавірусною інфекцією сягнула показників початку березня, коли епідемія тільки набирала сили.