Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая в рамках постепенной отмены карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Региональным властям предоставлены полномочия снять ограничения для бизнеса, который сначала должен был открыться с 1 июня.

Розничные торговцы, музеи и библиотеки также смогут возобновить работу с 18 мая.

Этот шаг, объявленный правительством в понедельник вечером, произошел после давления со стороны региональных лидеров, которым было разрешено создать собственный план восстановления экономики.

Перед открытием заведениям необходимо принять меры безопасности, а рестораны должны установить расстояние в два метра между столами.

Также требуется ежедневная дезинфекция помещений, санитайзеры во всех ресторанах и обязательные маски и перчатки для официантов.

В правительстве отметили, что оставляют за собой право вмешаться в ситуацию и снова ограничить работу учреждений в случае нового роста количества инфекций.

Напомним, в Италии количество людей в реанимации в связи с коронавирусной инфекцией достигло показателей начала марта, когда эпидемия только набирала силу.