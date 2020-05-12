Меркель і Шмигаль "віртуально" поговорили про Донбас і коронавірус
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в режимі відеоконференції 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини і пандемію коронавіруса.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта
Пряма мова: "Вони говорили про тісні двосторонні і економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України.
Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо в сфері децентралізації, енергетики, права і боротьби з корупцією".
Деталі: За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС і МВФ.
Також представник уряду Німеччини повідомив, що канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Зокрема, Меркель запевнила, що перевірить можливості надати Україні підтримку в подоланні кризи.
На сайті Кабміну поки немає інформації про розмову Шмигаль і Меркель.
Але раніше уряд повідомляв, що прем'єр і канцлер Німеччини проведуть відеопереговори 12 травня.
Передісторія:
- З 2014 року Німеччина виділила Києву підтримку в цілому на EUR1,2 млрд євро.