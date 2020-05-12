Меркель і Шмигаль "віртуально" поговорили про Донбас і коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в режимі відеоконференції 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини і пандемію коронавіруса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта

Пряма мова: "Вони говорили про тісні двосторонні і економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України.

Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо в сфері децентралізації, енергетики, права і боротьби з корупцією".

Деталі: За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС і МВФ.

Також представник уряду Німеччини повідомив, що канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Зокрема, Меркель запевнила, що перевірить можливості надати Україні підтримку в подоланні кризи.

На сайті Кабміну поки немає інформації про розмову Шмигаль і Меркель.

Але раніше уряд повідомляв, що прем'єр і канцлер Німеччини проведуть відеопереговори 12 травня.

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