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Меркель і Шмигаль "віртуально" поговорили про Донбас і коронавірус

Вівторок, 12 травня 2020, 15:13
Меркель і Шмигаль віртуально поговорили про Донбас і коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в режимі відеоконференції 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини і пандемію коронавіруса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта

Пряма мова: "Вони говорили про тісні двосторонні і економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України.

Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо в сфері децентралізації, енергетики, права і боротьби з корупцією".

Деталі: За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС і МВФ.

Також представник уряду Німеччини повідомив, що канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Зокрема, Меркель запевнила, що перевірить можливості надати Україні підтримку в подоланні кризи.

На сайті Кабміну поки немає інформації про розмову Шмигаль і Меркель.

Але раніше уряд повідомляв, що прем'єр і канцлер Німеччини проведуть відеопереговори 12 травня.

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Regierungsalltag in Corona-Zeiten: Der Antrittsbesuch des neuen ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal bei Kanzlerin Merkel fand per Videokonferenz statt. Die beiden Regierungschefs sprachen unter anderem über den Reformkurs der Ukraine, den Deutschland weiter unterstützen wird. --- Everyday government life in Corona times: The inaugural visit of the new Ukrainian Prime Minister @denys_shmyhal_premier to Chancellor Merkel took place via video conference. Among other things, the two heads of government talked about Ukraine's reform course, which Germany will continue to support. . . . #Kanzlerin #Merkel #Ukraine #Deutschland #Politik #politics #Antrittsbesuch #corona #coronavirus #covid_19

A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on May 12, 2020 at 6:11am PDT

Передісторія:

  • З 2014 року Німеччина виділила Києву підтримку в цілому на EUR1,2 млрд євро.  

  

Теми: Шмигаль Меркельдипломатичні відносиникоронавірусДонбас
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