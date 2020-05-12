Меркель и Шмыгаль "виртуально" поговорили о Донбассе и коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в режиме видеоконференции 12 мая обсудили ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта

Прямая речь: "Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией".

Детали: По словам Зайберта, Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

Также представитель правительства Германии сообщил, что канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. В частности, Меркель заверила, что проверит возможности предоставить Украине поддержку в преодолении кризиса.

На сайте Кабмина пока нет информации о разговоре Шмыгаля и Меркель.

Но ранее правительство сообщало, что премьер и канцлер Германии проведут видеопереговоры 12 мая.

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