Меркель и Шмыгаль "виртуально" поговорили о Донбассе и коронавирусе

Regierungsalltag in Corona-Zeiten: Der Antrittsbesuch des neuen ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal bei Kanzlerin Merkel fand per Videokonferenz statt. Die beiden Regierungschefs sprachen unter anderem über den Reformkurs der Ukraine, den Deutschland weiter unterstützen wird. --- Everyday government life in Corona times: The inaugural visit of the new Ukrainian Prime Minister @denys_shmyhal_premier to Chancellor Merkel took place via video conference. Among other things, the two heads of government talked about Ukraine's reform course, which Germany will continue to support. . . . #Kanzlerin #Merkel #Ukraine #Deutschland #Politik #politics #Antrittsbesuch #corona #coronavirus #covid_19

