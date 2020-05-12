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Як президентство змінило Зеленського: в ОП кажуть, став жорсткішим і не тільки

Вівторок, 12 травня 2020, 15:22

В Офісі президента кажуть, що за рік роботи президентом Володимир Зеленський змінився внутрішньо - став жорсткішим, більш прагматичним і менш довірливим.

Джерело: інтерв'ю заступника голови ОП Юрія Костюка агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Президент став жорсткішим, більш прагматичним, менш довірливим. Але це нормальний, природний процес. Водночас дуже важливо, що ми не втрачаємо і не втратимо тих базових своїх якостей, які дуже необхідні, - це людяність і порядність.

Мені здається, у нас спочатку був завищений кредит довіри до людей. Тобі хочеться в людині спочатку бачити хороше, ти довіряєш йому, думаєш, що він і насправді хоче змінити країну. І ти до останнього не хочеш вірити, що він може обдурити, переслідуючи свої меркантильні інтереси. А потім ти дізнаєшся, що там подвійне, потрійне і ще якесь дно. На жаль, частина політиків думає тільки про себе. Совість там і "не ночувала". Україна для них або порожній звук, або просто бізнес-проект. Такий, на жаль, стан речей".

Деталі: За словами Костюка, Зеленський і вся його команда змінювалися протягом року, тому що отримали корумповану систему, яка активно чинить опір будь-яким змінам. А потім ще додався коронавірус. "Звісно, все це змінює людей", - резюмував чиновник.

Українська правда
Теми: Зеленський


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