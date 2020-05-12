Все разделы
Укр / Рус

Как президентство изменило Зеленского: в ОП говорят, стал жестче и не только

Вторник, 12 мая 2020, 15:22

В Офисе президента говорят, что за год работы президентом Владимир Зеленский изменился внутренне – стал жестче, прагматичнее и менее доверчив.

Источник: интервью заместителя главы ОП Юрия Костюка агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность.

Мне кажется, у нас изначально был завышенный кредит доверия к людям. Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей".

Детали: По словам Костюка, Зеленский и вся его команда менялись в течение года, потому что получили коррумпированную систему, которая активно сопротивляется любым изменениям. А потом еще добавился коронавирус. "Естественно, всё это меняет людей", - резюмировал чиновник.

Украинская правда
Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ

картаВ Украину движется антициклон, который ненадолго прогонит осадки

Против Грымчака закрыли одно из дел

Шмыгаль: Карантин продлим, но по транспорту настроен оптимистично

Пристайко: Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС

COVID-19: за сутки в Украине заболели 375 человек, из которых четверть – медики

Все главные новости...
Зеленский
Шокин обратился к Зеленскому на счет Байдена – в преддверии выборов в США
Как Зеленскому победить плохих чиновников?
Замглавы ОП рассказал, что у Голобородько от Зеленского, и почему президент не ездит на велосипеде
Последние новости
15:22
Как президентство изменило Зеленского: в ОП говорят, стал жестче и не только
15:13
Меркель и Шмыгаль "виртуально" поговорили о Донбассе и коронавирусе
15:12
Экспорт украинской молочки падает, а импорт сливочного масла вырос в 10 раз
15:11
Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские
14:54
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды — СМИ
14:42
Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ
14:30
Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
14:26
На территории воинской части нашли мертвого военнослужащего
14:15
Ослабление карантина: "Альфа-Банк" возобновляет работу отделений
14:14
Совет церквей просит ослабить карантин для верующих
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!