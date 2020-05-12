Как президентство изменило Зеленского: в ОП говорят, стал жестче и не только

В Офисе президента говорят, что за год работы президентом Владимир Зеленский изменился внутренне – стал жестче, прагматичнее и менее доверчив.

Источник: интервью заместителя главы ОП Юрия Костюка агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность.

Мне кажется, у нас изначально был завышенный кредит доверия к людям. Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей".

Детали: По словам Костюка, Зеленский и вся его команда менялись в течение года, потому что получили коррумпированную систему, которая активно сопротивляется любым изменениям. А потом еще добавился коронавирус. "Естественно, всё это меняет людей", - резюмировал чиновник.