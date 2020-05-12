Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Как президентство изменило Зеленского: в ОП говорят, стал жестче и не только

Вторник, 12 мая 2020, 15:22
Как президентство изменило Зеленского: в ОП говорят, стал жестче и не только

В Офисе президента говорят, что за год работы президентом Владимир Зеленский изменился внутренне – стал жестче, прагматичнее и менее доверчив.

Источник: интервью заместителя главы ОП Юрия Костюка агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность.

Мне кажется, у нас изначально был завышенный кредит доверия к людям. Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей".

Детали: По словам Костюка, Зеленский и вся его команда менялись в течение года, потому что получили коррумпированную систему, которая активно сопротивляется любым изменениям. А потом еще добавился коронавирус. "Естественно, всё это меняет людей", - резюмировал чиновник.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...