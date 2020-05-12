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В українського політв'язня підозра на коронавірус

Вівторок, 12 травня 2020, 15:42
В українського політв'язня підозра на коронавірус

В українського політв'язня Сергія Бугайчука підозра на зараження COVID-19, він має симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищену температуру, сильний головний біль та біль у суглобах.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Суттєве погіршення стану здоров'я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". По прибуттю до московської в'язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19".

Деталі: Денісова повідомляє, що українця досі не забезпечили меддопомогою, йому не зробили жодного аналізу, не забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

Омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів та забезпечити Бугайчука необхідним лікуванням.

 
Сергій Бугайчук

Нагадаємо:

  • Поліція Москви затримала на вокзалі провідника з Рівного Сергія Бугайчука 11 липня 2018 року. Чоловіка звинуватили у продажу зброї.
  • Бугайчука незаконно засудили в Росії до 9,5 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіякоронавірусCovid-2019омбудсмен
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