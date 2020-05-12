В українського політв'язня підозра на коронавірус

В українського політв'язня Сергія Бугайчука підозра на зараження COVID-19, він має симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищену температуру, сильний головний біль та біль у суглобах.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Суттєве погіршення стану здоров'я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". По прибуттю до московської в'язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19".

Деталі: Денісова повідомляє, що українця досі не забезпечили меддопомогою, йому не зробили жодного аналізу, не забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

Омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів та забезпечити Бугайчука необхідним лікуванням.