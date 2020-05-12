В украинского политзаключенного подозрение на коронавирус

В украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение COVID-19, он имеет симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенную температуру, сильную головную боль и боль в суставах.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19".

Детали: Денисова сообщает, что украинца до сих пор не обеспечили медпомощью, ему не сделали ни одного анализа, не обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

Омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры и обеспечить Бугайчука необходимым лечением.