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Чеські ЗМІ назвали російського дипломата у "змові з отрутою", посольство РФ просить охорону

Вівторок, 12 травня 2020, 15:41

Російське посольство в Празі попросило поліцію надати захист одному зі своїх дипломатів, ім'я якого назвали чеські ЗМІ у зв'язку з ситуацією навколо можливого отруєння чеських політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Через розгорнуте чеськими ЗМІ персональне цькування російського дипломата на його адресу почали надходити погрози. Посольство в зв'язку з цим також змушене звернутися до чеської сторони за наданням співробітнику дипмісії поліцейської охорони", - йдеться в заяві посольства на Facebook.

Офіційно ім'я дипломата не називається, але один з чеських телеканалів в документальному фільмі заявив, що в документах чеських спецслужб фігурує Андрій Кончаков, глава Російського центру науки і культури в Празі, і передбачає, що він є негласним співробітником розвідки РФ.

Кончаков повідомив чеському сайту Seznam Zpravy, що привіз в країну "дезінфікуючий засіб і солодощі" у своїй валізі, а не рицин, як було заявлено. Кілька російських ЗМІ також назвали його ім'я.

Глава федерального агентства, в якому він працює в Москві, назвав ці повідомлення "чистою провокацією", пов'язаною з триваючим скандалом з приводу знесення статуї радянського маршала Івана Конєва в Празі.

Минулого місяця чеський тижневик Respekt стверджував, що російський агент приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин. Передбачалося, що отрута може бути використана проти чеських політиків, причетних до знесення пам'ятника.

Офіційно не було ніякого підтвердження, що проти трьох чеських політиків планувалася якась операція, але всі троє, включаючи мера Праги, отримали охорону поліції.

Нагадаємо, на початку квітня  у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву і Москва погрожувала Празі відплатою через цей крок.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.

Теми: ЧехіяРосія


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