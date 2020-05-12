Чешские СМИ назвали российского дипломата в "сговоре с ядом", посольство РФ просит охрану

Российское посольство в Праге попросило полицию предоставить защиту одному из своих дипломатов, имя которого назвали чешские СМИ в связи с ситуацией вокруг возможного отравления чешских политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в связи с этим также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны", - говорится в заявлении посольства на Facebook.

Официально имя дипломата не называется, но один из чешских телеканалов в документальном фильме заявил, что в документах чешских спецслужб фигурирует Андрей Кончаков, глава Российского центра науки и культуры в Праге, и предполагает, что он является негласным сотрудником разведки РФ.

Кончаков сообщил чешскому сайту Seznam Zpravy, что привез в страну "дезинфицирующее средство и сладости" в своем чемодане, а не рицин, как было заявлено. Несколько российских СМИ также назвали его имя.

Глава федерального агентства, в котором он работает в Москве, назвал эти сообщения "чистой провокацией", связанной с продолжающимся скандалом по поводу сноса статуи советского маршала Ивана Конева в Праге.

В прошлом месяце чешский еженедельник Respekt утверждал, что российский агент приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин. Предполагалось, что яд может быть использован против чешских политиков, причастных к сносу памятника.

Официально не было никакого подтверждения, что против трех чешских политиков планировалась какая-то операция, но все трое, включая мэра Праги, получили охрану полиции.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу и Москва угрожала Праге возмездием за этот шаг.

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.