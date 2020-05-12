Одеський міжнародний кінофестиваль пройде в онлайн-форматі

Одеський міжнародний кінофестиваль 2020 року року відбудеться восени в онлайн-форматі

Джерело: офіційний сайт фестивалю

Деталі: Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження 11-й ОМКФ проходитиме не традиційно в липні, а восени - з 25 вересня по 3 жовтня в онлайн-форматі.

Зазначається, що крім онлайн-частини, в межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах.

Пряма мова генеральної продюсеркки Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Сінькевич: "Ми отримали понад тисячу заявок, наш програмний відділ зараз над ними працює і тримає зв’язок із усіма, хто надіслав нам фільми. Нас підтримують наші партнери, за що ми їм дуже вдячні.

Тож навіть в онлайн-форматі у програмі Одеського міжнародного кінофестивалю традиційно проходитимуть усі програмні та позапрограмні покази, а також відбуватимуться майстер-класи та пресконференції. Окрім того, в онлайн-форматі проходитиме індустрійна частина кінофестивалю Film Industry Office - очікуємо, що цього року у ній дистанційно візьме участь рекордна кількість представників української та світової кіноіндустрії".

Додатково: Інформацію щодо придбання абонементів на онлайн-захід обіцяють оприлюднити додатково на офіційних ресурсах ОМКФ.