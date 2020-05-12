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Одесский международный кинофестиваль пройдет в онлайн-формате

Вторник, 12 мая 2020, 16:01

Одесский международный кинофестиваль в 2020 году состоится осенью в онлайн-формате.

Источник: официальный сайт фестиваля

Детали: Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с нею карантинных ограничений 11-й ОМКФ будет проходить не традиционно в июле, а осенью - с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате.

Отмечается, что кроме онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице.

Прямая речь генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич: "Мы получили более тысячи заявок, наш программный отдел сейчас над ними работает и держит связь со всеми, кто прислал нам фильмы. Нас поддерживают наши партнеры, за что мы им очень благодарны.

Поэтому даже в онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс-конференции. Кроме того, в онлайн-формате будет проходить индустриальная часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии".

Дополнительно: Информацию о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие обещают обнародовать дополнительно на официальных ресурсах ОМКФ.

Украинская правда
Темы: карантинкино


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