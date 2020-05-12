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Депутати поскаржились на Киву в прокуратуру та СБУ

Вівторок, 12 травня 2020, 16:10
Депутати поскаржились на Киву в прокуратуру та СБУ

Депутати Верховної Ради з групи "Львівщина" просять Службу безпеки України та Офіс генпрокурора відреагувати на заяву їхнього колеги з ОПЗЖ Іллі Киви, який назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

Джерело: звернення, яке опублікував у Facebook нардеп з фракції "Слуга народу" Євген Петруняк

Пряма мова: "Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива назвав Львівщину "колискою українського нацизму". Тим самим Кива повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, що її Путін розв’язав проти України. Пропаганди по своїй суті людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської".

Деталі: За словами Петруняка, депутати звернулися до СБУ та ОГП із закликом дати правову оцінку заявам Киви. Також вони попросили голову Ради Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і президента Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку подібним висловам.

Депутат нагадав, що у 30-50-х роках минулого століття формулювання про "український фашизм" стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Зараз подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити їх на регіональній та етнічній основі.

"Кремль, його агенти і "п’ята колона" ненавидять Львів і всю Галичину, бо без Львова і Галичини немислиме існування України як суверенної, демократичної та європейської держави", - додав він.

На це звернення вже відреагував Кива.

"Заворушилися гниди! Захвилювалися, що їх розкрили...

Так, я ненавиджу фашизм і завжди буду з ним боротися, як і з будь-якими його проявами! Тільки це не мене перевіряти потрібно, а тих послідовників нацизму, які зараз, втративши страх, все більше перекручуючи історію, отруюють свідомість підростаючого покоління українців, несучи розкол країні", - написав віну Facebook.

Раніше Кива опублікував у Facebook пост, в якому назвав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "сучім нащадком зрадників і пособників нацизму з Львівської області, колиски українського фашизму".

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЛьвівщина
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