Депутаты пожаловались на Киву в прокуратуру и СБУ

Депутаты Верховной Рады из группы "Львовщина" просят Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора отреагировать на заявление их коллеги из ОПЗЖ Ильи Киви, который назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

Источник: обращение, которое опубликовал в Facebook нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк

Прямая речь: "Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива назвал Львовскую область "колыбелью украинского нацизма". Тем самым Кива повторил тезис сталинской пропаганды, которая сегодня стала инструментом войны, которую Путин развязал против Украины. Пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской".

Детали: По словам Петруняка, депутаты обратились в СБУ и ОГП с призывом дать правовую оценку заявлениям Кивы. Также они попросили председателя Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям.

Депутат напомнил, что в 30-50-х годах прошлого века формулировка "украинский фашизм" стала своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сейчас подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить их на региональной и этнической основе.

"Кремль, его агенты и "пятая колонна" ненавидят Львов и всю Галичину, потому что без Львова и Галичины немыслимо существование Украины как суверенного, демократического и европейского государства", - добавил он.

На это обращение уже отреагировал Кива.

"Зашевелились гниды! Распереживались, что их вскрыли…

Да я ненавижу фашизм и всегда буду с ним бороться, как и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма которые сейчас, потеряв страх, все больше коверкая историю, отравляют сознание подрастающему поколению украинцев, неся раскол стране", - написал он в Facebook.

Ранее Кива опубликовал в Facebook пост, в котором назвал премьер-министра Дениса Шмыгаля "сучим потомком предателей и пособников нацизма из Львовской области, колыбели украинского фашизма".