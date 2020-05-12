Усі розділи
Укр / Рус

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

Вівторок, 12 травня 2020, 16:42

На вихідних у Києві двічі нападали на працівників медичних установ, зловмисників піймали по гарячих слідах, їм повідомили про підозру, троє – уже арештовані.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Суд арештував 3 чоловіків, які напали на офіс столичного медичного центру та пограбували його співробітників.

9 травня вказані місцеві мешканці проникли до приміщення медцентру, розташованого на проспекті Перемоги у Святошинському районі та, погрожуючи персоналу, забрали особисті кошти та мобільні телефони двох співробітниць. Крім цього, зловмисники викрали офіційні штампи та печатки медцентру.

Правоохоронцям вдалося затримати нападників того ж дня. При особистому обшуку у чоловіків виявили мобільні телефони, печатки та гроші.

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток) Кримінального кодексу України.

Також про підозру у хуліганстві та грубому порушенні порядку повідомлено зловмисникам, які в ніч на 11 травня напали на водія "швидкої допомоги" біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі.

Бригада лікарів прибула на виклик за цією адресою та піднялась до хворого. Водій залишився чекати в автомобілі. У цей час двоє молодиків, побачивши припарковане біля під’їзду службове авто, почали безпричинно провокувати конфлікт з водієм.

На місце події викликали поліцію, яка й затримала хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, 1994 та 2000 р.н.

Пряма мова Максимець: "Чоловіки були нетверезі і почали безпричинно чіплятися до водія, який сидів у машині. Спочатку вони розбили дзеркало заднього виду в автомобілі "швидкої" та пошкодили "крило". Потім, коли водій вийшов з машини, вони кілька разів вдарили його по голові.  Співробітники поліції, які приїхали на виклик, затримали їх за орієнтуванням неподалік місця події".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Авіакомпанії вводять українців в оману, анонсуючи польоти після 22 травня – МІУ

мапаДо України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади

Проти Гримчака закрили одну зі справ

Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично

Пристайко: Україна сподівається на перегляд Угоди про асоціацію з ЄС

Усі головні новини...
Київ
На території військової частини знайшли мертвого військовослужбовця
У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина
Київ знову стоїть у заторах
Останні новини
17:12
У Білорусі вже майже 25 тисяч випадків коронавірусу
17:01
За тиждень 7 тисяч бізнесменів запросили фіндопомогу по виплаті зарплат — Мінекономіки
16:59
фотоЗеленський ввів у Нацраду з ТБ головну речницю "Кварталу 95"
16:59
Справу Онищенка почнуть розглядати по суті
16:58
Одеса очікує на 5 мільйонів туристів цього року – голова ОДА
16:53
В Іспанії родичі тисяч померлих від коронавірусу позиваються проти уряду
16:48
ВВП України у 1 кварталі скоротився на 1,2% — Мінекономіки
16:42
Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру
16:33
"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями
16:21
Експрезидента Франції звинувачують у сексуальних домаганнях
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!