Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

На вихідних у Києві двічі нападали на працівників медичних установ, зловмисників піймали по гарячих слідах, їм повідомили про підозру, троє – уже арештовані.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Суд арештував 3 чоловіків, які напали на офіс столичного медичного центру та пограбували його співробітників.

9 травня вказані місцеві мешканці проникли до приміщення медцентру, розташованого на проспекті Перемоги у Святошинському районі та, погрожуючи персоналу, забрали особисті кошти та мобільні телефони двох співробітниць. Крім цього, зловмисники викрали офіційні штампи та печатки медцентру.

Правоохоронцям вдалося затримати нападників того ж дня. При особистому обшуку у чоловіків виявили мобільні телефони, печатки та гроші.

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток) Кримінального кодексу України.

Також про підозру у хуліганстві та грубому порушенні порядку повідомлено зловмисникам, які в ніч на 11 травня напали на водія "швидкої допомоги" біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі.

Бригада лікарів прибула на виклик за цією адресою та піднялась до хворого. Водій залишився чекати в автомобілі. У цей час двоє молодиків, побачивши припарковане біля під’їзду службове авто, почали безпричинно провокувати конфлікт з водієм.

На місце події викликали поліцію, яка й затримала хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, 1994 та 2000 р.н.

Пряма мова Максимець: "Чоловіки були нетверезі і почали безпричинно чіплятися до водія, який сидів у машині. Спочатку вони розбили дзеркало заднього виду в автомобілі "швидкої" та пошкодили "крило". Потім, коли водій вийшов з машини, вони кілька разів вдарили його по голові. Співробітники поліції, які приїхали на виклик, затримали їх за орієнтуванням неподалік місця події".