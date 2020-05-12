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Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

Вторник, 12 мая 2020, 16:42

На выходных в Киеве дважды нападали на работников медицинских учреждений, злоумышленников поймали по горячим следам, им сообщили о подозрении, трое - уже арестованы.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Суд арестовал 3 мужчин, которые напали на офис столичного медицинского центра и ограбили его сотрудников.

9 мая указаны местные жители проникли в помещение медцентра, расположенного на проспекте Победы в Святошинском районе и, угрожая персоналу, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме этого, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.

Правоохранителям удалось задержать нападавших в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении в хулиганстве и грубом нарушении порядка сообщено злоумышленникам, которые в ночь на 11 мая напали на водителя "скорой помощи" возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе.

Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованное у подъезда служебное авто, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем.

На место происшествия вызвали полицию, которая и задержала хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 г.р.

Прямая речь Максимец: "Мужчины были нетрезвые и начали беспричинно приставать к водителю, который сидел в машине. Сначала они разбили зеркало заднего вида в автомобиле "скорой" и повредили "крыло". Затем, когда водитель вышел из машины, они несколько раз ударили его по голове. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали их по ориентировке неподалеку от места события".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


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