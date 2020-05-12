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В Іспанії родичі тисяч померлих від коронавірусу позиваються проти уряду

Вівторок, 12 травня 2020, 16:53

Одинадцять адвокатів з усієї Іспанії подали скаргу до Верховного суду від імені більш ніж 3000 родичів померлих від коронавірусу, проти прем'єр-міністра Педро Санчеса і 22 членів його уряду  через невдале реагування на пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Скарга була подана в другу палату Верховного суду проти всіх членів Ради міністрів за "поки ще не визначене число злочинів, пов'язаних з вбивством через серйозну нерозважливість", оскільки вони допустили діями або бездіяльністю поширення пандемії і смерть цих людей від вірусу.

Особи, які підписали цю скаргу, що представляє 3268 осіб, попередили, що вона може бути розширена і включати в себе, зокрема, злочини ухилення від виконання обов'язків з надання допомоги, а також поширюватися на інших топ-чиновників.

Зокрема, скарга подана від імені 3268 осіб, чиї сім'ї втратили 3274 своїх члени.

Родичі померлих вважають, що уряд поставив свої інтереси вище здоров'я людей, оскільки, незважаючи на поширення інфекції, в країні на початку березня тривали мітинги і маніфестації.

Нагадаємо, в Іспанії протягом останньої доби дещо збільшилась кількість померлих від коронавірусної хвороби, однак число смертей лишається меншим за 200 четвертий день поспіль.

Теми: коронавірусІспанія


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