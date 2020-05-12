В Испании родственники тысяч умерших от коронавируса судятся против правительства

Одиннадцать адвокатов по всей Испании подали жалобу в Верховный суд, представляя интересы более 3000 родственников умерших от коронавируса, против премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его правительства за неудачное реагирование на пандемию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Жалоба была подана во вторую палату Верховного суда против всех членов Совета министров за "пока еще не определено число преступлений, связанных с убийством из-за серьезного безрассудства", поскольку они допустили действиями или бездействием распространение пандемии и смерть этих людей от вируса.

Лица, подписавшие эту жалобу, представляющую 3268 человек, предупредили, что она может быть расширена и включать в себя, в частности, преступления уклонения от выполнения обязанностей по оказанию помощи, а также распространяться на других топ-чиновников.

В частности, жалоба подана от имени 3268 человек, чьи семьи потеряли 3274 своих членов.

Родственники умерших считают, что правительство поставило свои интересы выше здоровья людей, поскольку, несмотря на распространение инфекции, в стране в начале марта продолжались митинги и манифестации.

Напомним, в Испании за последние сутки несколько увеличилось количество умерших от коронавирусной болезни, однако число смертей остается меньше 200 четвертый день подряд.