Усі розділи
Укр / Рус

Польща влітку може відкрити кордони для туристів з окремих країн

Вівторок, 12 травня 2020, 17:29

Уряд Польщі хоче відкрити на сезон відпусток кордони для туристів з окремих країн, в яких епідемічна ситуація під контролем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Наразі уряд розглядає два варіанти: перший стосується приїзду в липні і серпні іноземців з країн, де заражень коронавірусом найменше, а також з держав, де тестування найбільш широко застосовується: наприклад, з Німеччини.

Другий варіант передбачає, що турист з-за кордону - без необхідності проходження карантину - зможе приїхати в Польщу, якщо за кілька днів до цього проведе тест на коронавірус.

"Оскільки сьогодні ми говоримо про те, що у випадку сезонних або транскордонних працівників, ми повинні дати їм можливість приїзду без карантину, то такого роду рішення, якщо епідемічна ситуація це дозволяє, було б, безумовно, хорошим варіантом для туризму і, звичайно, ми будемо говорити про нього", - каже Ядвіга Емілевич, віцепрем'єр з розвитку, який відповідає в уряді за туризм.

Міністр зазначає, що все залежить від розвитку епідемії. Однак згадані пропозиції могли б запобігти занепаду готельної сфери у Польщі.

Як повідомлялося, у Польщі кількість заражень коронавірусом з початку епідемії перевищила 16,5 тисяч.

Теми: Польщатуристикоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Авіакомпанії вводять українців в оману, анонсуючи польоти після 22 травня – МІУ

мапаДо України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади

Проти Гримчака закрили одну зі справ

Усі головні новини...
Польща
Президент Польщі підписав стратегію нацбезпеки, де РФ названа головною загрозою
Литва та Польща частково відкрили кордони
Польська ЦВК прийняла резолюцію, що дозволяє оголосити нові вибори
Останні новини
17:52
Через карантин уперше з 2017 року скоротилась мережа POS-терміналів — НБУ
17:45
У Зеленського пояснили, чому лікарі не отримали надбавок: бюрократична тяганина
17:42
Бізнесмени пікетували мерію Львова: вимагали дозволу відкрити магазини
17:33
У ніч на середу в Україні пройде акція на підтримку культурної індустрії
17:31
Ярославський купує у Пінчука 100% акцій банку "Кредит Дніпро"
17:31
Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку
17:29
Польща влітку може відкрити кордони для туристів з окремих країн
17:27
Мінфін заборонив виплату держслужбовцям авансових відрядних готівкою
17:12
У Білорусі вже майже 25 тисяч випадків коронавірусу
17:01
За тиждень 7 тисяч бізнесменів запросили фіндопомогу по виплаті зарплат — Мінекономіки
Усі новини...