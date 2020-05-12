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Польща влітку може відкрити кордони для туристів з окремих країн

Вівторок, 12 травня 2020, 17:29

Уряд Польщі хоче відкрити на сезон відпусток кордони для туристів з окремих країн, в яких епідемічна ситуація під контролем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Наразі уряд розглядає два варіанти: перший стосується приїзду в липні і серпні іноземців з країн, де заражень коронавірусом найменше, а також з держав, де тестування найбільш широко застосовується: наприклад, з Німеччини.

Другий варіант передбачає, що турист з-за кордону - без необхідності проходження карантину - зможе приїхати в Польщу, якщо за кілька днів до цього проведе тест на коронавірус.

"Оскільки сьогодні ми говоримо про те, що у випадку сезонних або транскордонних працівників, ми повинні дати їм можливість приїзду без карантину, то такого роду рішення, якщо епідемічна ситуація це дозволяє, було б, безумовно, хорошим варіантом для туризму і, звичайно, ми будемо говорити про нього", - каже Ядвіга Емілевич, віцепрем'єр з розвитку, який відповідає в уряді за туризм.

Міністр зазначає, що все залежить від розвитку епідемії. Однак згадані пропозиції могли б запобігти занепаду готельної сфери у Польщі.

Як повідомлялося, у Польщі кількість заражень коронавірусом з початку епідемії перевищила 16,5 тисяч.

Теми: Польщатуризмкоронавірускарантин
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