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Польша летом может открыть границы для туристов из отдельных стран

Вторник, 12 мая 2020, 17:29

Правительство Польши хочет открыть на сезон отпусков границы для туристов из отдельных стран, в которых эпидемическая ситуация под контролем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сейчас правительство рассматривает два варианта: первый касается приезда в июле и августе иностранцев из стран, где заражений коронавирусом меньше, а также из государств, где тестирование наиболее широко применяется: например, из Германии.

Второй вариант предполагает, что турист из-за границы - без необходимости прохождения карантина - сможет приехать в Польшу, если за несколько дней до этого пройдет тест на коронавирус.

"Поскольку сегодня мы говорим о том, что в случае сезонных или трансграничных работников мы должны дать им возможность приезда без карантина, то такого рода решения, если эпидемическая ситуация это позволяет, было бы, безусловно, хорошим вариантом для туризма и, конечно, мы будем говорить о нем", - говорит Ядвига Эмилевич, вице-премьер по развитию, отвечающая в правительстве за туризм.

Министр отмечает, что все зависит от развития эпидемии. Однако упомянутые предложения могли бы предотвратить упадок гостиничной сферы в Польше.

Как сообщалось, в Польше количество заражений коронавирусом с начала эпидемии превысило 16 500.

Темы: Польшатуристыкоронавирускарантин


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